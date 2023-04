Esame-farsa Riprende il processo

Riprende questa mattina, davanti al quarto collegio del Tribunale di Perugia il processo per il presunto esame farsa sostenuto da Luis Suarez, all’Università per stranieri di Perugia. Pper la vicenda sono a processo l’allora rettrice dell’Università per stranieri, Giuliana Grego Bolli, l’ex direttore generale Simone Olivieri, e la professoressa Stefania Spina, all’epoca responsabile del Centro di valutazione e certificazioni linguistiche dello stesso ateneo. Ha patteggiato in fase di indagine preliminare, il professor Lorenzo Rocca, che aveva esaminato Suarez, aveva invece patteggiato. Secondo la ricostruzione dell’accusa, l’esame di Italiano sostenuto da Suarez il 17 settembre 2020 sarebbe stato concordato e “costruito“ su misura affinché il candidato lo superasse senza intoppo per procedere all’ottenimento della cittadinanza italiana, requisito ritenuto decisivo per il passaggio dell’attaccante dal Barcellona alla Juventus in quell’ultimo scampolo di calciomercato. Per questo, secondo l’accusa, Suarez avrebbe ricevuto domande e risposte della prova d’esame fissata appositamente per lui dopo alcune forzature burocratiche ritenute dei falsi.

Una "macchinazione" che, secondo l’accusa, troverebbero conferma in diverse intercettazioni telefoniche e ambientali che sono state, in parte, risentite in aula, nel corso della testimonianza di alcuni militari della Guardia di finanza che hanno condotto le indagini. Oggi saranno sentiti altri testimoni dell’accusa, rappresentata dai pm Paolo Abbritti e Gianpaolo Mocetti, per ricostruire le fasi dell’indagine. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Francesco Falcinelli e David Brunelli.