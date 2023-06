Esame-farsa alla Stranieri Le parole del rettore Oliviero "Nessun segnale di anomalie"

di Luca Fiorucci

Una condizione precisa, "che le cose venissero fatte alla perfezione", è la premessa che il rettore dell’Università di Perugia, Maurizio Oliviero, ha sostenuto, fece al direttore generale della Stranieri, Simone Olivieri, quando si profilò la possibilità che il calciatore Luis Suarez sostenesse l’esame di lingua italiana a Palazzo Gallenga. Il calciatore, nel settembre del 2020, doveva passare alla Juventus, ma serviva che ottenesse la cittadinanza italiana perché altri giocatori extracomunitari la società bianconera non poteva acquistarli. Per questo, secondo le indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Perugia, l’allora rettrice dell’Università per stranieri, Giuliana Grego Bolli, l’ex direttore generale, e l’ex responsabile del centro di valutazione e certificazioni linguistiche dell’Ateneo, Stefania Spina, avrebbero organizzato un esame ad hoc per il candidato, fornendogli in anticipo domande e risposte. Il rettore Oliviero, è stato ricostruito, era stato il tramite, poiché conoscente di Federico Cherubini, il dirigente umbro della Juventus. Ma, ha precisato ancora Oliviero nella sua deposizione, nelle diverse interlocuzioni avute, in particolare con il dg Olivieri - quelle del settembre 2020 erano state intercettate dalla guardia di finanza che indagava su per un’altra inchiesta sulla Stranieri - non aveva avuto "alcun segnale che per la prova ci fossero state delle forzature o che ci fossero delle anomalie".

Nel corso della deposizione, il rettore ha ripercorso le fasi che precedettero la prova da quando venne raggiunto telefonicamente da Cherubini, "perché tra noi c’è una conoscenza e, come spesso succede, quando si parla di università a Perugia si pensa a noi, piuttosto che alla Stranieri. Gli spiegai che il nostro ateneo non si occupava di questo tipo di procedure, ma che mi sarei informato. E così feci" ha ricordato, spiegando ancora che "Contattai prima di tutto il dg per sapere se ci fosse un esame di lì a poco, poi avvertì della possibilità la rettrice, Giuliana Grego Bolli, per correttezza istituzionale".

Una possibilità che rappresentava oltretutto "una bella opportunità anche di immagine per l’ateneo", ma "da parte mia nessuna indicazione su chi avrebbe dovuto seguire l’organizzazione della prova".