Errico: "Più controlli notturni per l’estate"

BASTIA UMBRA – Sicurezza, c’è un ordine del giorno del consigliere Luigi Errico (del gruppo ’Paola Lungarotti Sindaco’) che chiede all’amministrazione comunale un impegno per un piano di controlli serali-notturni in particolare nella stagione estiva, con rendiconto statistico annuale. Ordine del giorno che sarà discusso nel corso della seduta consiliare odierna che prenderà il via alle 18.30 con 6 punti previsti. Il consigliere Errico sottolinea come la sicurezza costituisca, per il cittadino, un diritto primario e una componente indispensabile della qualità della vita. "Nella nostra realtà – evidenzia Errico : potrebbe essere d’aiuto una collaborazione stretta tra polizia locale e forze dell’ordine, dove la prima, oltre a svolgere il suo dovere, come ad esempio il controllo del traffico, può rendersi disponibile a dare una mano in materia di controlli di Polizia giudiziaria sul nostro territorio, soprattutto in quelle zone da tutelare".