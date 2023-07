Eros Ricci, il ’superdottore’ A 77 anni è alla quarta laurea Tutte con il massimo dei voti

A 77 anni, in pensione dopo una vita da operaio, consegue la quarta laurea (tutte col massimo dei voti e la lode). Un sogno che si moltiplica per il professor Eros Ricci, grande cultore della filosofia e delle lettere che ha raggiunto un traguardo unico. Una settimana fa, esattamente l’11 luglio scorso gli è stata conferita la sua quarta laurea, all’età di 77 anni. L’ultimo atto di un percorso di studi sognato da sempre. Profondo cultore del sapere si era laureato per la prima volta in Filosofia nel 2007, all’università di Urbino. Fino ad allora aveva lavorato come operaio, tra la Nardi negli stabilimenti di Selci e la Kemon a San Giustino, coltivando però il sogno di diventare professore. Negli anni a seguire ha continuato a studiare e ha conseguito il suo secondo titolo accademico anche all’Università di Siena, propedeutico all’insegnamento. Diventato ufficialmente professore di Lettere, superati i 60 anni, ha iniziato a insegnare spostandosi tra il Piemonte, il Veneto e il Trentino fino al 2014.

Dopo il percorso Erasmus all’Università Pontificia Lateranense di Roma, che gli vale la terza corona d’alloro, a luglio 2023 "prende la quarta laurea", corso Filosofia, conseguita all’Ateneo di Perugia. In tutti e quattro i casi il professor Eros Ricci ha ricevuto la valutazione massima di 110 e lode. "Dopo anni di insegnamento – ha detto la figlia Dania, anche lei laureata in lettere e filosofia – mio padre ha dato ai suoi studenti l’esempio più importante e duraturo, quello di inseguire i propri sogni senza arrendersi mai". Nei giorni scorsi era balzata agli onori delle cronache anche la storia di Imelda Starnini che a 90 anni aveva conseguito il diploma di maturità al Liceo San Francesco di Sales di Città di Castello.