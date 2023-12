Ermgroup San Giustino in trasferta contro Leo Shoes Casarano

SAN GIUSTINO - Ultimo impegno dell’anno in serie A3 maschile per la Ermgroup San Giustino, che oggi (alle 18) gioca in trasferta contro la Leo Shoes Casarano. Il tecnico Fabrizio Licchelli ha cambiato molto dopo l’esordio stagionale, i pugliesi hanno preso il martello Ludovico Giuliani e hanno affidato la regia a Federico Tommaso Ciardo. I biancoazzurri hanno offerto una bella prova sul piano fisico e mentale nell’ultima gara, come conferma lo schiacciatore di origine lituana Ridas Skuodis: "Ci attende un test difficile, Casarano è un cliente ostico, noi affrontiamo dieci ore di viaggio. È già positivo il fatto che inizieremo il 2024 con tre partite in casa nell’arco di una settimana, fra campionato e coppa; nel ritorno, poi, dovremo percorrere in totale meno chilometri per le trasferte e anche questo alla fine potrebbe rivestire il suo peso". Arbitri: Pierpaolo Di Bari (BR) e Fabio Sumeraro (RM). Casarano: Ciardo - Lugli, Miraglia - Peluso, Baldari - Giuliani, Carta (L). San Giustino: Biffi - Cappelletti, Quarta - Bragatto, Wawrzynczyk - Skuodis, Marra (L).