Eremo delle carceri, l’accordo. Firmata un’intesa storica per la manutenzione del bosco

ASSISI – La "Selva dell’Eremo delle Carceri", bosco secolare di circa 50 ettari, all’interno del Parco del Monte Subasio, sarà curato dall’Agenzia forestale regionale dell’Umbria (Afor): gli interventi di manutenzione, regolari e programmati, saranno finanziati con fondi stanziati annualmente dalla Regione Umbria. La decisione è frutto di un accordo firmato da Comune di Assisi, proprietario dell’area, Afor e Frati Minori della Provincia serafica di Assisi, che hanno la custodia del luogo, considerato uno dei più cari a San Francesco, oltre che patrimonio dell’Unesco, frequentato ogni anno da oltre 100.000 visitatori da tutto il mondo. Il protocollo, grazie al sostegno della Regione Umbria, punta a valorizzare e mettere in sicurezza il patrimonio naturalistico, storico e culturale del territorio. Comprende una lecceta di grande valore ambientale, paesaggistico, culturale e spirituale e un’importante rete sentieristica, percorsa ogni anno da migliaia di persone. "Un risultato storico – ha sottolineato il sindaco Stoppini – che consente di valorizzare e rendere più sicuro un luogo speciale, patrimonio naturalistico e spirituale di inestimabile valore". Per Ottavio Anastasi, amministratore unico di Afor. "Nella settimana della ‘Custodia del Creato’, da Assisi lanciamo un messaggio forte di attenzione e cura verso il patrimonio ambientale e storico". "Questa firma – ha detto fr. Francesco Piloni, ministro provinciale dei Frati Minori della Provincia Serafica di Assisi - è un atto condiviso, un gesto concreto di fraternità e di cura della casa comune. Per fr. Matteo Curina, guardiano della comunità francescana dell’Eremo delle Carceri, si è trattato di "una giornata veramente storica perché nessun ente pubblico si prendeva cura da anni, in maniera così importante, del bosco dell’Eremo".
CronacaEremo delle carceri, l’accordo. Firmata un’intesa storica per la manutenzione del bosco