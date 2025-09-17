Eremo delle carceri, l’accordo. Firmata un’intesa storica per la manutenzione del bosco

ASSISI – La "Selva dell’Eremo delle Carceri", bosco secolare di circa 50 ettari, all’interno del Parco del Monte Subasio, sarà curato dall’Agenzia forestale regionale dell’Umbria (Afor): gli interventi di manutenzione, regolari e programmati, saranno finanziati con fondi stanziati annualmente dalla Regione Umbria. La decisione è frutto di un accordo firmato da Comune di Assisi, proprietario dell’area, Afor e Frati Minori della Provincia serafica di Assisi, che hanno la custodia del luogo, considerato uno dei più cari a San Francesco, oltre che patrimonio dell’Unesco, frequentato ogni anno da oltre 100.000 visitatori da tutto il mondo. Il protocollo, grazie al sostegno della Regione Umbria, punta a valorizzare e mettere in sicurezza il patrimonio naturalistico, storico e culturale del territorio. Comprende una lecceta di grande valore ambientale, paesaggistico, culturale e spirituale e un’importante rete sentieristica, percorsa ogni anno da migliaia di persone. "Un risultato storico – ha sottolineato il sindaco Stoppini – che consente di valorizzare e rendere più sicuro un luogo speciale, patrimonio naturalistico e spirituale di inestimabile valore". Per Ottavio Anastasi, amministratore unico di Afor. "Nella settimana della ‘Custodia del Creato’, da Assisi lanciamo un messaggio forte di attenzione e cura verso il patrimonio ambientale e storico". "Questa firma – ha detto fr. Francesco Piloni, ministro provinciale dei Frati Minori della Provincia Serafica di Assisi - è un atto condiviso, un gesto concreto di fraternità e di cura della casa comune. Per fr. Matteo Curina, guardiano della comunità francescana dell’Eremo delle Carceri, si è trattato di "una giornata veramente storica perché nessun ente pubblico si prendeva cura da anni, in maniera così importante, del bosco dell’Eremo".