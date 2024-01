Eremo del Beato Angelo, progetti per tutta l’area

GUALDO TADINO - Ci sono progetti per l’Eremo del Beato Angelo, non solo per la salvaguardia, ma anche per la valorizzazione ed il decoro di tutta l’area circostante. Li hanno elaborati gli allievi di "Its Umbria Academy", diplomati che seguono corsi di formazione specifici anche per diventare futuri project manager. Hanno compiuto rilievi in quell’area di alto valore storico e religioso, compiuto studi ed ipotizzato soluzioni.

Come non era mai avvenuto, perché i gualdesi da tanto tempo lamentano lo stato di quel luogo, dove l’eremita Angelo visse per lunghi anni: si è potuto fare solo un po’ di pulizia attorno al piccolo edificio sacro, con isolamento da infiltrazioni di acqua dirette, ma con la forte umidità legata al sito, sottostante la strada della via dei Cappuccini e la vicinanza del Rio Rumore, che si getta nel laghetto artificiale.

Anche gli affreschi di Matteo da Gualdo, restaurati anni fa, rischiano un definitivo deterioramento. In più una parte della piccola navata dell’edificio è usata come cappella funeraria privata. I progetti vengono presentati domani, alle 15,30, nella sala consiliare, qualche giorno prima dell’apertura dell’anno giubilare del 7° centenario della morte del Beato Angelo prevista per lunedì prossimo; e che nel giorno dell’Epifania ha avuto un felice prodromo nella proiezione sulla Rocca Flea di immagini connesse alla biografia del santo protettore gualdese.

Alberto Cecconi