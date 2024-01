“+Erba. Una foresta in città“ sul palco di Solomeo. Danza interattiva e immersiva insieme ai bambini

Grande attesa al Teatro Cucinelli di Solomeo per uno degli appuntamenti più intriganti e originali della stagione. Questa domenica, in doppia replica alle 11 e alle 17.30, la Compagnia TPO porta in scena “+Erba. Una foresta in città“ (nella foto), uno straordinario spettacolo interattivo dove due due danzatrici invitano i bambini tra il pubblico a partecipare alla creazione di una città green immaginaria. La direzione artistica è di Davide Venturini e Francesco Gandi, danzano Bela Dobiasova e Valentina Consoli mentre il set interattivo è di Rossano Monti, la visual design è Elsa Mersi. Da tempo la Compagnia è specializzata in un teatro visivo, emozionale, tattile e immersivo: nei suoi spettacoli il protagonista sono lo spazio scenico, le immagini, i suoni e il corpo. Grazie all’uso particolare del digital design gli spettacoli si trasformano in “ambienti sensibili” dove sperimentare il confine sottile tra arte e gioco. In questo spettacoli ci sono due danzatrici: quella “architetta” osserva il paesaggio e disegna la città partendo dalle case, le strade e gli spazi urbani mentre la “giardiniera” osserva la terra, gli insetti, disegna erba e alberi. I due personaggi si muovono in una scena vuota dove due grandi schermi allineati evocano una stanza delle meraviglie: qui le loro fantasie, idee e progetti si colorano e prendono vita con l’ingresso sul palco dei piccoli spettatori. Saranno infatti le danzatrici e i bambini a ridisegnare lo spazio in modo che la natura possa crescere di nuovo: è qui che avverrà il “concerto degli alberi”

Lo spettacolo è consigliato dai 4 anni, con prenotazioni al Botteghino del Tsu allo 075.57542222. I biglietti sono in vendita al botteghino del Morlacchi Piazza (tel. 075.5722555) e del Cucinelli (tel. 075.57542213) oppure on line su www.teatrostabile.umbria.it