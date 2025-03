“Erasmus +“. Un successo anche in Francia

GUBBIO - Conoscere e toccare con mano nuove culture e abitudini è parte integrante del percorso di crescita dei giovani. Le scuole eugubine da anni cercano di promuovere progetti per favorire lo scambio interculturale tra studenti di tutte le età con ottimi successi. Sono tornati qualche giorno fa da un emozionante “Viaggio Erasmus+“ a Bollène, in Francia, un gruppo di studenti della Scuola di primo grado “Mastro Giorgio Nelli“ di Gubbio. Accompagnati dalle docenti Arianna Mauri, Carla Berlenga, Annalisa Ciliegi e dalla vice Preside Rita Bianchini, i venti studenti sono stati ospitati dalle famiglie dei loro corrispondenti francesi, hanno potuto conoscerne la cultura, condividendo momenti di grande valore umano. Ogni giorno è stato ricco di attività e iniziative che hanno permesso di migliorare la lingua francese in modo coinvolgente e divertente. I ragazzi sono tornati a casa entusiasti per questa emozionante esperienza.