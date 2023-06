Era il terrore degli anziani È finita in cella

Il terrore degli anziani è stato arrestato. Dopo due anni di latitanza, una donna svedese di 36 anni è stata arrestata a Wels, in Austria, su disposizione della Procura generale di Perugia. È accusata di furto aggravato in concorso, tentata rapina, atti persecutori e lesioni personali volontarie. L’arresto è stato reso possibile grazie all’attività investigativa portata avanti dall’ufficio Sdi della Procura generale (nella foto il procuratore generale, Sergio Sottani), che informava tempestivamente l’Interpol dei continui spostamenti della latitante tra Germania e Austria. La donna, che deve scontare quattro anni e due mesi di reclusione per fatti commessi nell’Aquilano, era specializzata nel raggirare gli anziani e derubarli e addirittura, in un’occasione, aveva aggredito la vittima, colpendola con una bottiglia di vetro alla testa. La condannata, inoltre, avrebbe minacciato gli anziani anche con armi. Dopo aver individuato le vittime, li pedinava e minacciava tanto da costringerle a cambiare vita.