"Era buio, Fabbri non avrebbe dovuto sparare"

di Luca Fiorucci

Piero Fabbri non avrebbe dovuto sparare. Non c’erano le condizioni di visibilità sufficienti, il bersaglio non era ben distinguibile, il 56enne di Assisi, sulla scorta anche della consulenza balistica effettuata come attività difensiva, ha commesso "un errore, un terribile errore per cui è pronto a pagare le conseguenze". Fabbri, accusato di omicidio colposo per la morte di Davide Pampiano, 24 anni, avvenuta l’11 gennaio al fosso delle Carceri alle pendici del Subasio, durante una battuta di caccia, è tornato sul luogo dell’accaduto all’indomani del suo ritorno in libertà. Il gip di Firenze, ora competente sull’indagine, ha deciso che potesse tornare in libertà, indagato non più per omicidio volontario con dolo eventuale come inizialmente ipotizzato dalla Procura di Perugia, ipotesi che aveva portato al suo successivo arresto. Sulla scorta delle sue indicazioni, è stato ricostruito il ferimento di Davide Piampiano alla presenza del consulente balistico Marco Benecchi.

Dalle misurazioni e dalla ricostruzione effettuata, secondo la consulenza, è emerso che il colpo di fucile è stato esploso da una trentina di metri di distanza, con un dislivello di circa cinque metri e una traiettoria dal basso verso l’alto, come detto, in condizioni di visibilità non adeguate, tanto per la presenza di vegetazione quanto per l’assenza di luce, come il consulente ha ricostruito attraverso la simulazione sul luogo e il confronto con le immagini della telecamera Go Pro che Davide indossava. Inoltre, "l’illuminazione del display del cellulare, che il povero ragazzo aveva in mano, non è visibile da trenta metri, lo abbiamo verificato – spiega l’avvocato Luca Maori, che assiste l’indagato – inoltre, Fabbri era convinto che Davide si trovasse da tutt’altra parte. Sapeva che era con il cane e mentre si avvicinava ha sentito il latrare di un cane da tutt’altra parte". I legali della famiglia della giovane vittima hanno chiesto da tempo che il gip disponga una perizia balistica in incidente probatorio proprio per ricostruire l’esatta dinamica. Intanto, Fabbri ha sporto denuncia in seguito a ripetute minacce ricevute, le ultime in ordine di tempo, sono arrivate attraverso una lettera anonima arrivata da Firenze e fatta recapitare all’indirizzo dell’attività commerciale della moglie. Anche per questo, tramite l’avvocato Maori, la famiglia ha chiesto di essere messa sotto protezione.