Era ai domiciliari, continuava a spacciare

PERUGIA - Era ai domiciliari, ma aveva con sé 150 grammi di droga e quanto utile a continuare a spacciare. Per questo, un 31enne tunisino è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio, i militari del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia, insieme ai colleghi della stazione di Perugia-Fortebraccio e Ponte San Giovanni, hanno eseguito un controllo a casa del 31enne, per verificare che rispettasse la misura cautelare. I carabinieri hanno deciso di procedere a una perquisizione, rinvenendo nell’abitazione cocaina, eroina e hashish per oltre un etto e mezzo. Il 31enne è stato trovato in possesso anchE di bilancini di precisione, di un mini-telefono cellulare e circa 500 euro in contanti. È stato arrestato e portato in carcere, a Capanne.