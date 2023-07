Eolico, Orvieto indaga sul vento a Castel Giorgio

Il contestato progetto per il parco eolico che il governo ha realizzato nella zona dell’Alfina non potrà essere realizzato prima di due anni. È questo il tempo che sarà necessario per effettuare i rilievi sulla potenza del vento come ha chiesto il Comune di Orvieto, nel tentativo di creare ostacoli all’idea che prevede l’installazione di sette pale eoliche, dell’altezza di oltre duecento metri, nei territori di Orvieto e di Castel Giorgio al confine con Acquapendente. "Noi abbiamo autorizzato l’inserimento dell’anemometro – spiega il vicesindaco Mario Angelo Mazzi – perché nelle nostre relazioni abbiamo sostenuto che non ci fossero le condizioni di vento tali da motivare la realizzazione di un impianto come quello proposto. La società si è riservata due anni per effettuare i rilievi. Nel frattempo, per ora informalmente, abbiamo chiesto come avere accesso a questi dati. La Regione ha posto come condizione avere un riscontro dei rilievi che saranno svolti. Per quanto riguarda il resto sono sempre molto cauto: è inutile che facciamo delle riunioni tra tutti coloro che sicuramente avranno un danno, tra i quali ci sono anche io, senza avere poi un riscontro positivo. A mio avviso sarebbe più opportuno costruire una condizione politica che ci metta nella situazione di rilevare l’opportunità o meno di realizzare ovunque questi impianti. Perché che gli impianti vadano fatti è fuori discussione, però portarli all’interno di zone dove si è investito per decenni in direzione contraria, tutelando l’ambiente, è scontato che sia negativo. Vanno quindi indicate le condizioni reali di disagio che possono derivare da questi progetti per costruire un’azione politica tale da verificare se veramente è opportuno o meno realizzare questi impianti in determinate zone", dice Mazzi