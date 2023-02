Eolico? Il Comune non sapeva niente

Mentre esplode la polemica per la posizione favorevole espressa dalla Regione nei confronti del progetto per l’installazione di sette mega pale eoliche nell’altopiano dell’Alfina, si scopre che il Comune di Orvieto non ne sapeva niente. La decisione della commissione tecnica regionale chiamata a pronunciari sulla Valutazione di impatto ambientale risale al 18 ottobre dello scorso anno, ma fino a martedì scorso il Comune di Orvieto era all’oscuro di tutto mentre il tam tam della notizia stava circolando da settimane. Ad ammettere di non sapere niente della decisione sull’impianto eolico è stato lo stesso vice sindaco e assessore all’Urbanistica Mario Mazzi il quale, rispondendo a una esplicita richiesta avanzata da consigliere del Pd Federico Giovannini, ha detto: "La notizia che mi dà mi sorprende, eventualmente ci sarà stata una proroga della Conferenza dei servizi. Noi in quella sede avevamo già prodotto un documento insieme al Comune di Castelgiorgio in cui, oltre a manifestare il dissenso avevamo evidenziato che quella zona aveva dei vincoli che a loro erano sfuggiti. Anche la Regione Umbria aveva risposto con una serie di richiami a provvedimenti e norme esistenti che mettevano in discussione tutta la Conferenza dei servizi. Francamente mi sfugge che due giorni fa abbiano espresso un parere contrario. Ci attiveremo subito insieme al Comune di Castelgiorgio".

Contro il progetto della multinazionale Rwe Renewables Italia srl hanno preso posizione non solo il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, ma anche intellettuali come lo storico Ernesto Galli della Loggia il quale aveva invitato l’allora ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani a bloccare l’iniziativa che rischia di cambiare il volto del territorio. Anche Italia Nostra aveva gridato al deturpamento del paesaggio, ma sul piede di guerra ci sono varie associazioni del territorio, convinte che il parco eolico (nella foto un’elaborazione molto ’preoccupata’) debba essere bloccato. Dopo il parere positivo della commissione tecnica regionale, infatti la palla passa ora al Governo che dovrà pronunciasi in maniera ultimativa, ma la voce del sottosegretario Sgarbi è destinata a farsi sentire.

Cla.Lat.