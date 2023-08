"Eolico a Orvieto: progetti presentati per i fondi"

Sono ben 120 le pale eoliche che potrebbero presto cambiare il panorama della zona a cavallo tra l’orvietano e la Tuscia. Tanti sono infatti i progetti che sono stati presentati e che aspettano l’approvazione di un territorio composto da 62 comuni. E quanto emerso dall’assemblea pubblica di Torre San Severo su convocazione degli Amici della Terra, nel quadro delle iniziative volte ad informare adeguatamente lapopolazione sulle ricadute dei mega progetti di rinnovabili che stravolgeranno il territorio. Ha presieduto l’assemblea pubblica la presidente degli Amici della Terra Monica Tommasi (nella foto) che si è soffermata sulle criticità delle rinnovabili nel quadro generale delle strategie energetiche in Europa, per poi affrontare il tema specifico dei progetti eolici della Tuscia umbro-laziale, considerati inefficienti quanto devastanti per il territorio. "Si tratta di impianti in zone caratterizzate da ventosità insufficiente – dice Tommasi – ma che vengono presentati con l’auspicio, da parte dei proponenti, di accedere a lauti incentivi e che non consentiranno certo di ridurre i costi per l’elettricità in bolletta dei cittadini". "I Comuni – dicono dall’associazione – sono sembrati i grandi assenti, laddove invece avrebbero dovuto svolgere un’azione di coinvolgimento e di informazione capillare su quanto sta accadendo. Per tale motivo i presenti hanno deciso di fare sentire la loro voce in occasione dei Consigli comunali che si svolgeranno nelle prossime settimane a Castel Giorgio e Orvieto".