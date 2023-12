È morto Enzo Santucci, lutto nel mondo della politica umbra

Perugia, 20 dicembre 2023 – Lutto nel mondo politico e istituzionale umbro. È morto all’età di 74 anni Enzo Santucci, che a Perugia ha avuto importanti ruoli come amministratore pubblico e dirigente regionale.

Per il senatore del Pd Walter Verini “se ne va una persona perbene, che per tutta la vita ha onorato quel cognome ereditato da un padre come Giacomo Santucci, figura straordinaria e specchiata della scuola, della politica e del governo locale”. "Lo ha onorato - ha aggiunto - in una lunga militanza politica nel Pci, nelle sue trasformazioni, fino al Pd. Lo ha onorato da dirigente di primo piano della Regione Umbria, da amministratore a Perugia. Capacità, rigore, passione: questo era Enzo. Per questo cinque anni fa, da Commissario del Pd umbro, gli chiesi il sacrificio di svolgere l'incarico di tesoriere regionale. Lui accettò, per spirito di militanza, in un momento particolarmente difficile. Abbiamo combattuto battaglie riformiste comuni fin dagli anni Ottanta, quando ci trovammo insieme e molto uniti, nel Pci-Pds, nell'area riformista di Napolitano, Lama, Macaluso, Cofferati e tanti altri. Lasci un vuoto vero, Enzo. Nella tua adorata famiglia che abbracciamo, nella politica umbra, nel Pd, nella tua amata Perugia”.

Anche il sindaco di Perugia Andrea Romizi, a nome dell'amministrazione comunale, esprime il più sentito cordoglio per la morte di Santucci. Il quale ha ricoperto, in particolare, le cariche di assessore presso la Provincia di Perugia, di assessore allo sviluppo economico del Comune nel mandato 1999-2004, per poi svolgere le funzioni di consigliere comunale in quello successivo. È stato anche dirigente al commercio della Regione Umbria e presidente dell'ex Atam e di Gesenu. Il sindaco e la giunta - in una nota del Comune - lo ricordano come “persona di vasta cultura e cosmopolita, che proprio ricalcando le orme del genitore, maestro e insegnante che ha lasciato il segno nelle vite di generazioni di perugini, si è distinto per l'impegno a favore della sua comunità, espresso anche attraverso l'attività politica che lo ha portato a diventare uno degli esponenti di spicco del Partito democratico”.

"È con profondo dolore che abbiamo appreso della scomparsa improvvisa di Enzo Santucci, uno dei dirigenti politici più apprezzati e stimati da tutta la comunità democratica umbra”, così il consigliere regionale del Pd Tommaso Bori, segretario regionale del partito. “Enzo Santucci - sottolinea - è stato un uomo di grande umanità, competenza e cortesia. Instancabile e attento ai temi sociali ed economici ha vissuto il suo impegno politico come grande passione civile e tensione morale. Ha svolto negli anni importanti ruoli di amministratore pubblico e dirigente regionale. Come tesoriere del Partito democratico è riuscito a dare un contributo di assoluto valore al rilancio ideale, morale e programmatico del partito. Ci mancheranno la sua gentilezza e la sua cultura riformista. Ci mancherà soprattutto la sua amicizia. Enzo Santucci è, e rimarrà, un vero gentiluomo della politica umbra. Con commozione ed affetto - conclude Bori - ci stringiamo intorno alla moglie Rosanna, alla figlia Maria, e a tutta la sua famiglia, alla quale porgiamo le nostre più sentite condoglianze”.