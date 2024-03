"Entro marzo l’accordo di programma su Ast". Tesei annuncia anche la bretella dello Staino

Entro il mese l’accordo di programma su Ast. Lo ha annunciato la presidente della Regione, Donatella Tesei. "Inizia una fase di investimenti su Ast con ricadute importanti su Terni", così la governatrice rispondendo un’interrogazione della consigliera regionale Eleonora Pace (FdI). La quale in un’interrogazione ha chiesto "se il processo intercorrente tra Commissione europea, Governo nazionale e regionale, volto a cofinanziare tramite il Fondo europeo ‘Hard to abate’, dedicato a investimenti che consentono la sostituzione del metano e di altri combustibili fossili con idrogeno rinnovabile con ingente intervento industriale privato, si sia concluso, con quale esito e quali prospettive temporali". La presidente Tesei ha detto che "nasce un piano orientato alla decarbonizzazione di Ast, piano che si muove sulle direttrici industriale e ambientale. Regione e aziende interagiscono con Governo e Commissione europea, una doppia interlocuzione perché per sostenere un piano da oltre un miliardo, con 300 milioni di intervento di parte pubblica, non basta solo il Governo italiano, ma occorre muovere un conto specifico del Pnrr rivolto alle aziende che possono diventare sostenibili con investimenti pubblico-privati. Il 6 marzo (oggi ndr) l’azienda comunicherà l’ottemperanza alle prescrizioni e potrà accedere alla finanza agevolata che, insieme al proprio investimento, farà aprire una lunga fase di investimenti su Ast che avranno importanti ricadute su Terni". "Abbiamo sollecitato il Governo a convocare il tavolo sull’accordo di programma entro marzo – aggiunge Tesei – , credo che potrà avvenire entro brevissimo tempo, anche nella prima metà del mese e, a seguire, affinché definisca le bozze di accordo. L’accordo di programm vedrà la parte infrastrutturale come allegato ma già ora posso annunciare che con la firma imminente dell’accordo Regione-Governo sul fondo sociale di coesione che porterà in Umbria 210 milioni di opere pubbliche e incentivi alle imprese, la Regione realizzerà, con una parte di queste risorse, la bretella Staino-Prisciano". Sulla discarica botta e risposta col Comune. Tesei: "La discarica ha quattro anni di vita residua con potenziali effetti drammatici sull’azienda. La soluzione è il progetto di virtuoso recupero e utilizzo, che l’azienda ha pronto, che il Governo sta valutando e che sarà finanziato dalla stessa azienda. E’ il Comune di Terni a dover trovare un accordo con Arvedi, ma non si può per questo tenere bloccato il piano industriale".L’assessore comunale Sergio Cardinali: "Il Comune non solo non è in ritardo, ma anzi sta prefigurando una soluzione di concerto con Ast. La risposta della presidente denota scarsa conoscenza".