"Entro l'anno a Terni le strade saranno riparate" - Ripristino strade Terni: obiettivo 2023

Entro l’anno la riparazione delle strade danneggiate da interventi sulle reti tecnologiche. Lo annuncia l’amministrazione comunale dopo l’incontro con le società di gestione. "Per quanto riguarda le pavimentazioni stradali delle vie cittadine – sottolinea l’assessore all’ambiente e alle manutenzioni Mascia Aniello –, l’Amministrazione Bandecchi sta continuando a lavorare affinché i gestori delle reti tecnologiche si facciano carico di danni eripristini che sono di loro competenza. Non solo, il nostro obiettivo è che gli interventi siano sempre di più coordinati affinchè gli stessi ripristini siano non solo ottimali ma anche ottimizzati per quanto riguarda l’impiego delle risorse e i disagi ai cittadini, in particolare agli automobilisti". Il sindaco, appena insediato, aveva inoltrato una diffida ai diversi gestori responsabili dei tanti scavi mai ripristinati.

"Si tratta di svariate decine di chilometri di asfalto danneggiato e abbandonato a se stesso da anni – ricorda Palazzo Spada –. Gli operatori di suolo e sottosuolo sono stati convocati dal Comune proprio per fare il punto sugli interventi di sistemazione: erano presenti Telecom-Tim, Open Fiber, Cogepa, nonché Asm (tutti i servizi), Sii Umbria2. S’ incroceranno per la prima volta i dati, evitando così che, una volta effettuati i ripristini, si intervenga subito dopo con nuovi scavi non pianificati, bruciando altre risorse e provocando pure nuovi problemi alla circolazione. La riunione si è chiusa con l’impegno degli operatori di rispettare il termine di dicembre 2023".