Entra in casa per rubare cibo. Denunciato

Sarebbe entrato in una casa per rubare generi alimentari un trentunenne di origini afghane, in Italia senza fissa dimora, che è stato però scoperto dal proprietario e denunciato dai carabinieri. È successo a Piegaro. Secondo la ricostruzione dei fatti da parte dei militari, il giovane nel pomeriggio si era introdotto all’interno dell’abitazione ed aveva sottratto generi alimentari di vario tipo che, probabilmente col sopraggiungere del proprietario, aveva lasciato sul posto insieme alla bicicletta sulla quale era arrivato, pensando di riprenderli nel corso della notte. Il proprietario dell’abitazione però lo ha anticipato recuperando il cibo rubato e riponendo la bicicletta abbandonata in garage. Nel corso della notte il presunto autore del furto è tornato sui propri passi per recuperare il mezzo di trasporto e bottino, e, in quel frangente, è stato sorpreso mentre cercava di forzare la porta di ingresso del garage. Vistosi scoperto, il giovane è fuggito nella vicina area boschiva ma è stato raggiunto e bloccato dal padrone di casa e da un vicino accorso in suo aiuto, i quali nel frattempo avevano chiamato il Numero unico di emergenza 112. Accompagnato negli uffici della compagnia carabinieri di Città della Pieve per la sua identificazione, il trentunenne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di

Perugia poiché ritenuto presunto responsabile di tentato furto in abitazione.