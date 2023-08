Entra al bar con un grosso coltello in tasca

A chiamare i carabinieri sono stati i clienti di un bar di Castiglione del Lago perché nel locale c’era un uomo in possesso di un grosso coltello. Giunti sul posto, i militari di Paciano e Piegaro hanno notato l’uomo intento a parlare con altri clienti, seduto su una sedia all’esterno del bar, e con il manico di quello che sembrava un grosso coltello da cucina che sporgeva dalla tasca posteriore dei pantaloni. I carabinieri si sono avvicinati alle spalle dell’uomo e hanno sfilato il coltello dalla tasca. La prontezza del militare capo equipaggio, che si è avvicinato alle spalle dell’uomo e ha deciso in pochi istanti di disarmarlo senza essere visto, ha permesso di sottrargli il coltello in sicurezza. All’uomo, un 40enne già noto alle forze dell’ordine originario di Castiglione, è stato sequestrato un coltello da cucina con lama di 20 cm e manico di circa 13 e denunciato per porto d’armi e oggetti atti ad offendere.