Enoturismo, brilla la città della Rupe. Nono posto tra le mete prescelte

Un piazzamento di prestigio: Orvieto si trova al nono posto tra le mete preferite dagli amanti dell’enoturismo, ovvero coloro che si spostano perché attratti dalla cultura e della tradizioni collegate al vino,sia per degustazioni di produzioni vinicole locali, sia per partecipare anche direttamente alla vendemmia nelle aziende agricole che lo consentono. Quello che fino a qualche anno fa rappresentava un segmento di nicchia è oggi diventato un ambito capace di trainare intere zone, con attività molteplici che vanno dalle degustazioni, alle visite guidate, dalle vendemmie turistiche, alle visite in cantina, dagli eventi fino alla presenza di alberghi tematici in alcune aree. Orvieto è al top dietro alle più blasonate mete toscane, senese in testa. Lo dimostrano i dati elaborati da Airbnb, la piattaforma di prenotazioni conosciuta in tutto il mondo. Nella top 10 delle destinazioni in Italia con il maggior numero di notti prenotate per il periodo della vendemmia, al primo posto c’è San Gimignano mentre al secondo troviamo Montepulciano. Due cittadine ricche di cultura, storia, natura e con due produzioni di eccellenza: la Vernaccia e il Nobile. A chiudere il podio un’altra perla Toscana, Greve in Chianti. La classifica si basa sul numero di notti prenotate nella “Categoria vigneti“ tra il gennaio e il giugno 2023 con check-in tra l’agosto e l’ottobre 2023. Questa categoria conta ben 11.500 alloggi in Italia e oltre 160.000 nel mondo. Oltre mezzo milione di persone ha scelto la “Categoria vigneti“, chiaro segnale di come l’atmosfera che si respira a contatto con le vigne sia affascinante. I dati Airbnb dicono che il costo medio di un alloggio nei pressi di un vigneto in Italia si aggira intorno ai 170 euro a notte. Nella top ten, dal quarto al decimo posto, troviamo Bardolino, Pantelleria, Garda, Vietri sul Mare, Bosa, Orvieto, Lazise.

Cla.Lat.