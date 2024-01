"Ennesimo treno in ritardo da Roma"

ORVIETO Ritardi continui, una odissea che non ha fine nonostante il recente incontro tra Comune e Regione. I pendolari che utilizzano ogni giorno la stazione ferroviaria di Orvieto continuano ad essere trattati da Trenitalia come clienti di serie B. Ogni giorno ha la sua croce e così è successo anche lunedi. Il treno che dalla stazione Termini torna ad Orvieto ha accumulato questa volta un ritardo di 45 minuti. "Già alle 18 si era capito che sarebbe stata una nuova serata complicata. Varie erano le voci a un quarto d’ora dalla partenza del treno-racconta un viaggiatore-; ogni sera un terno al lotto capire il binario di partenza. A un certo punto sui monitor si è risolto l’arcano. Il treno 598 sarebbe partito dal binario 2 Est con cinque minuti di ritardo. La massa di pendolari del territorio orvietano si è incamminata di buona lena verso i binari 1 e 2 Est. Con la consolazione che cinque minuti di ritardo non sono poi tanti. Il tempo di percorrere il chilometro che separa i binari principali dai binari 1 e 2 Est e, come per magia, i minuti di ritardo in partenza sono diventati quindici. Stanchi, disillusi, sconfortati, infreddoliti. Questi i sentimenti dei viaggiatori locali quando i minuti di ritardo in partenza sono passati da quindici a venticinque. Poi a trentacinque, poi a quarantacinque. A cinquanta, a sessanta. Rassegnazione e scoramento misto a un forte senso di rabbia tra i tanti pendolari .Tante le imprecazioni contro chi per anni non ha mosso un dito e ora sembra voglia fare fiamme e fuoco". Intanto la prima mossa della candidata civica a sindaco Roberta Palazzetti sarà dedicata proprio al tema del pendolarismo. Si sta infatti preparando un incontro pubblico nel corso del quale Palazzetti annuncerà un piano da sottoporre a Trenitalia per ridurre in maniera significativa i tempi di percorrenza sulla tratta Orvieto-Roma.