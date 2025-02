Ennesima “spaccata“ nella notte. Colpito un altro bar in pieno centro

Far West in centro cittadino, tra furti e rapine. La “spaccata“ del giorno, anzi della notte tra lunedì e ieri, è toccata al bar “Valentina“, all’angolo tra Largo Villa Glori e Corso Tacito, che più “centro“ non si può. Il ladro, che potrebbe aver avuto dei complici, ha distrutto la vetrata d’ingresso e si è lanciato sul fondo cassa, fuggendo con un “bottino“ di circa 200 euro. Più i danni, insomma, che il valore della refurtiva. Al vaglio dei carabinieri, a cui è stata presentata denuncia di furto dai titolari dell’attività, le immagini delle telecamere che potrebbero aver ripreso il malvivente in azione.

Quanto accaduto al bar Valentina è l’ennesimo episodio della serie. Furti e vandalismi in pieno centro erano andati in scena anche all’alba di sabato scorso. Tentato furto al bar Evangelisti di via Angeloni e furto messo a segno al negozio per bambini Cicogna di via Mazzini (forzando l’ingresso di via delle Portelle), un’attività commerciale che da dicembre a oggi ha subito ben cinque raid dei ladri e una rapina a mano armata. Nella notte tra venerdi e sabato anche il danneggiamento di un paio di auto in sosta nella zona, che in teoria (via Mazzini a parte) dovrebbe essere presidiata dalle telecamere della Ztl.

"I danni sono ingenti – aveva commentato la titolare del bar Evangelisti –, hanno danneggiato il vetro antisfondamento di una delle vetrate d’ingresso e le serrature. Non saprei quantificare, ma temo il peggio". E sempre in pieno centro, vico San Giuseppe, domenica pomeriggio si è registrata la rapina ai danni di un ventenne che, davanti alla fidanzata, è stato minacciato con un coltello da tre balordi.