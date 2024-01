Energia utilizzando il vento. Polemiche sull’impianto

GUALDO TADINO - Fa discutere il progetto che prevede la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica utilizzando il vento. Lo stesso, denominato "Gualdo Tadino", presentato al Mase (Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica) da parte della multinazionale Renexia spa, prevede l’installazione di 10 grandi aerogeneratori alti circa 200 metri nella zona collinare posta ad occidente del territorio, 8 nel gualdese e 2 nel nocerino, sulla linea di massima che va dalla frazione di Pastina a quella di Colpertana; sarebbe capace di produrre energia elettrica per 62 megawatt, occupando terreni privati estesi per oltre 700 ettari. Diversi cittadini ed alcune associazioni hanno già preso posizione sulla prospettiva, con riserve sull’impatto ambientale delle torri e critiche soprattutto all’amministrazione comunale che avrebbe "tenuto il segreto".

Stefano Franceschini, l’assessore allo sviluppo economico, dice che "il progetto è stato presentato da Renexia al Ministero, non al Comune; tutto è stato gestito a livello ministeriale; potrebbero essere stati inviati elaborati al nostro ufficio urbanistica con la richiesta di autorizzazioni, ma nulla è passato in Giunta. Appena avremo notizie certe, ne daremo corretta informazione, le parteciperemo pubblicamente. E dovremo anche verificare quali potranno essere le ricadute positive per il nostro territorio".

A.C.