Energia, un passaggio insidioso: "Utenti spaesati da troppe pressioni. Anziani nel panico: ecco come fare"

“Fermati, non prendere la scossa” è la campagna lanciata da Cgil e associazione dei consumatori in difesa delle persone (oltre 200mila in Umbria) che si trovano ad affrontare il passaggio dal mercato tutelato a quello libero dell’energia. "Regna grande confusione anche per le poche (e non sempre chiare) informazioni circolanti riguardo a cosa fare o non fare - afferma Maria Rita Paggio, segretaria generale della Cgil dell’Umbria - Per questa ragione stiamo predisponendo una campagna di comunicazione, con l’obiettivo di rendere univoche e omogenee le informazioni e fornire indicazioni su quanto sta avvenendo, invitando coloro che avranno bisogno di assistenza a rivolgersi alle nostre strutture". In particolare, sono i soggetti più anziani e fragili ad essere maggiormente a rischio. "C’è una campagna di marketing iper aggressiva da parte delle aziende dell’energia (ben 600 nel nostro Paese) che spesso disorienta le persone anziane - sottolinea Andrea Farinelli, segretario generale dello Spi Cgil dell’Umbria - Ad esempio non viene chiarito che gli over 75, ma anche le persone con un Isee molto basso o con disabilità, possono rimanere o rientrare nel mercato tutelato".

"Il primo consiglio che diamo a chi riceve una chiamata è di riattaccare - rimarca Paolo Del Caro, presidente di Federconsumatori dell’Umbria - perché quasi mai chi è dall’altra parte della cornetta ha interesse a dare tutte le informazioni correte all’utente. Anzi, spesso si ricorre anche a veri e propri inganni, come quello di paventare distacchi di gas o luce, che sono assolutamente impossibili".

Cgil, Spi e Federconsumatori invitano alla massima cautela e a rivolgersi alle strutture del sindacato e dell’associazione presenti in tutta l’Umbria. "Per i clienti vulnerabili la scelta più opportuna al momento è rappresentata dalla permanenza o dal rientro nel servizio di tutela - spiegano ancora i sindacalisti - mentre per tutti gli altri la cosa più importante in questo momento è prendersi il tempo necessario per informarsi, senza cedere alle pressioni commerciali di aziende che hanno come unico obiettivo quello di attrarre il maggior numero di clienti possibili".