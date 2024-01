Energia: la giungla del mercato: "Famiglie spaesate e indifese. La situazione è preoccupante"

"Energia: fine del mercato tutelato. La situazione per i consumatori è drammatica. La causa? La forte aggressività di oltre 700 aziende che propongono luce e gas in assenza di un albo nazionale dei venditori rivendicato dalle associazioni e in modo particolare dalla nostra. A fronte di questa giungla il consumatore spesso è indifeso e non riesce neanche a comprendere qual è il proprio fornitore e come comportarsi". Ufficio preso d’assalto da persone spaesate e confuse, Alessandro Petruzzi, presidente provinciale Perugia, prova a darci qualche consiglio.

Cosa fare se si riceve una lettera dal gestore con tutte le novità stabilite da Arera relative al passaggio al mercato libero? Qual è la scelta migliore? "Federconsumatori consiglia ai clienti vulnerabili di rimanere o rientrare nel servizio di tutela. Per i non vulnerabili, accettare l’offerta più conveniente potrebbe essere la scelta più utile, ma è consigliabile valutare tutte le opzioni. Quanto alle offerte - va avanti Petruzzi - raccomandiamo di non affrettarsi a prendere decisioni e di non lasciarsi convincere da operatori che minacciano distacchi di fornitura. È importante controllare le bollette e valutare la possibilità di contratti a prezzo variabile o il rientro nel servizio di tutela. Intanto, da un nostro sondaggio è emerso che per molti consumatori che preferiscono evitare cambiamenti e rimanere con il loro fornitore, la Placet sembra essere la scelta più conveniente dal punto di vista economico. I risparmi sono notevoli, anche se i dettagli numerici specifici non sono stati menzionati. Ricordo che la Placet è un’offerta in cui il prezzo è deciso dal venditore e rinnovato annualmente, la struttura di prezzo è stabilita da Arera, e le condizioni contrattuali sono inderogabili".

Silvia Angelici