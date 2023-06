Enedio riabbraccia il fratellino, dopo un anno e mezzo di cure, la famiglia torna in Albania

Dopo un anno e mezzo di cure, chemioterapie, ricoveri lunghissimi finalmente Enedio torna a casa, in Albania. Lui e la sua mamma potranno riabbracciare il fratellino di appena due anni che hanno lasciato neonato e riunire finalmente la famiglia. Enedio era arrivato a Perugia con una diagnosi di leucemia infausta. Per oltre un anno l’equipe di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Perugia, diretta dal dottor Maurizio Caniglia, si è preso cura di lui riuscendo a sconfiggere una malattia aggressiva. In tutto questo periodo il bambino, di soli 10 anni, ha vissuto insieme alla mamma al Residence Daniele Chianelli dove ha potuto svolgere molte attività terapeutiche e di divertimento. Enedio, infatti, ha potuto usufruire di una mediatrice culturale madrelingua, di una psicologa dedicata ai bambini e ai loro genitori, di una assistente sociale che si è occupata di documenti e permessi di soggiorno. E Prima di partire Enedio ha voluto portare un dono al presidente del Comitato per la vita ”Franco Chianelli” per ringraziare tutti di quanto fatto per lui.