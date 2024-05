Endurance, Maria Chiara Fagiani medaglia d’argento agli Assoluti

GUBBIO – Ancora gioie per la giovanissima amazzone eugubina Maria Chiara Fagiani, che già nel 2023 aveva ottenuto importanti risultati grazie alle vittorie ottenute nelle gare di endurance ad Arborea e Travagliato. Al termine di un emozionante finale, la giovane eugubina si è aggiudicata infatti la medaglia d’argento ai Campionati Italiani nella categoria “Young Rider” 120 km, tenutisi a Pratoni del Vivaro (Roma) nello scorso weekend. Tutto in famiglia, perché il padre Raffaele Fagiani la segue da vicino, sia come genitore ma anche in qualità di proprietario della scuderia Callupolo, togliendosi un’ulteriore soddisfazione. Il cavallo Elka du Barthas che Maria Chiara ha cavalcato si è infatti aggiudicato il premio “Best Condition” in quanto equino che alla fine della gara risulta avere le migliori condizioni fisiche e metaboliche, per la gioia del trainer Matteo Zampagli e di tutta la scuderia. Il prossimo rilevante impegno con cui dovrà misurarsi la giovane campionessa eugubina sarà il Campionato Europeo della specialità che si terrà nel mese di settembre ad Arborea.