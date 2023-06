Emporio Caritas "Uniti per gli altri"

1 "Ci ritroveremo in tanti per fare memoria del bene che passa attraverso questo luogo, voluto dal cardinale Bassetti come opera-segno di carità della nostra Chiesa, insieme agli altri quattro empori attivi in aree sensibili del territorio diocesano (Perugia città, Ponte San Giovanni, Marsciano e Ponte Pattoli)". A sottolinearlo il diacono Giampiero Morozzi, responsabile dell’emporio “Divina Misericordia”, e don Marco Briziarelli, direttore della Caritas, auspicando che la festa di comunità per l’emporio della solidarietà “Divina Misericordia”, in programma domani, venga celebrata ogni anno e sia estesa anche tutti gli altri empori.

"La festa di domani – precisa Elena Gattavilla, responsabile del Coordinamento empori diocesani della solidarietà – vuole fare conoscere queste opere di carità a livello territoriale con il coinvolgimento, oltre della Caritas, di diverse realtà socio-caritative di espressione ecclesiale e non solo. A questa prima festa sono state invitate con proprie testimonianze e stand, l’Associazione italiana persone down, la casa famiglia “Il Poggio degli Aquiloni” e i detenuti del Carcere di Capanne in semi libertà, unitamente ai volontari Caritas. Sono oltre 450 famiglie in emergenza alimentare e economica a fruire dell’emporio “Divina Misericordia”, accompagnate nel ritorno all’autonomia". Appuntamento a partire dalle 15 con varie iniziative, si conclude con la cena. Chi vuole dare una mano: bonifico intestato a Fondazione di Carità San Lorenzo - IBAN: IT30P0344003000000000161500, con causale: erogazione liberale - Emporio “Divina Misericordia”.