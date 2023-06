Emozioni e suoni Festa della musica in tutto il centro

TODI – In città tornano suoni, emozioni e colori. Todi si prepara a vivere dal 16 al 20 giugno la ’Festa della musica’, organizzata dal ’Centro Studi Della Giacoma’. Al centro della rassegna tuderte c’è un progetto preciso e ambizioso: coinvolgere artisti di Todi, umbri, laziali, lombardi, ma anche statunitensi e coreani in un’autentica staffetta musicale dove la musica folk e rom si mescola con il jazz, lo swing, la musica flamenca, noche alle sonorità delle bande. Una grande festa musicale, dunque, nella quale gli angoli, le piazze, le strade e i cortili della città diventano scenari naturali, che possono così essere ancora più apprezzati da cittadini e turisti. Una ’Festa della musica’, dunque, come simbolo di unità, un insieme di suoni senza soluzione di continuità da un luogo all’altro, dove ognuno trova il suo spazio e la sua identità. Tutti i concerti sono gratuiti e aperti al pubblico.

Todi festeggia così il decimo anno di questa manifestazione. Le date sono quelle del 16, 17, 18 e 20 giugno. L’idea di fondo è quella di una festa popolare, un momento di socialità e creatività e educazione al sociale e alla cultura. L’assenza di forme di selezione dei generi rappresenta l’idea di una società multiculturale armonica.

Il programma prevede, venerdì 16 giugno, dalle 19 alle 20, un’anteprima in Via Mazzini e Piazza Umberto I, mentre dalle 21:30 a notte fonda inizieranno i concerti da Piazza Umberto I fino Piazza del Popolo, passando per corso Cavour. Musiche e danze, generi folk, classico, lirico, moderno e pop. Dai gruppi folk come le Tusciamannate a Germogli Folk di Caserta, dal moderno della MIC Band e del duo Alkimisti tuderte, al classico dell’Orchestra Giovanile Umbria e degli allievi di canto e pianoforte di Michigan State University College of Music.