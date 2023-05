“Emozioni e Colori” secondo Alba Asfalti e Ivana Mascelloni

E’ tutto pronto, oggi alle 17 nell’Aula Ercole Farnese dell’Accademia di Belle Arti “Vannuccfi, per la presentazione del libro “Emozioni e Colori” di Alba Asfalti e Ivana Mascelloni (Fabrizio Fabbri Editore). Con le autrici - molto conosciute a Perugia e amiche che si sono ritrovate dopo anni – intervengono il sindaco Andrea Romizi, la direttrice dell’Accademia Tiziana D’Acchille e lo storico dell’arte Andrea Baffoni. Letture di Bruna Manzoni e di Franco Ivan Nucciarelli. Il volume è un viaggio emozionale attraverso il colore, interpretato da Ivana Mascelloni con opere pittoriche e da Alba Asfalti con brevi testi poetici, ai quali si aggiungono testi di autori come Alda Merini e Khalil Gibran.

In 143 pagine raffinate si spazia tra dieci colori che suggeriscono emozioni, oggetti, personaggi come il rosso, dedicato a Giuseppe Fioroni, il nero riferito alla guerra come all’eleganza, l’arancio dei tramonti, il bianco della purezza. Allegato al libro c’è una lettera del grande Vittorio Storaro sul valore tecnico e scientifico del colore. Il ricavato delle vendita verrà devoluto dalle autrici in beneficenza.