"Emodinamica, si attivi il servizio" Ma rischia di restare lettera morta

Un atto che ha altissime possiblità di restare lettera morta, ma che non poteva non essere approvato per motivi di opportunità politica. Si tratta della richiesta di attivare il servizio di Emodinamica all’interno del reparto di Cardiologia dell’ospedale che è stata proposta dai consiglieri di opposizione Martina Mescolini e Federico Giovannini, Cristina Croce, Giuseppe Germani e Franco Raimondo Barbabella.

L’atto, illustrato in aula dalla consigliera Mescolini, impegna il sindaco e l’amministrazione comunale "a sollecitare i vertici regionali affinché venga inserito nel piano sanitario regionale il servizo di Emodinamica con i relativi fondi per l’ospedale Santa Maria della Stella". Il progetto per l’Emodinamica è stato da tempo predisposto dal primario di cardiologia Andrea Mazza, ma la Giunta regionale già pochi mesi aveva ufficialmente risposto che non se ne farà nulla ad una analoga richiesta che era stata presentata dal consigliere regionale del Pd, Fabio Paparelli. Piuttosto, le richieste orvietan saranno soddisfatte con un potenziamento del servzio di elisoccorso aveva replicato la Regione. La questione dell’Emodinamica ad Orvieto è sicuramente legata ai costi di attivazione che sono pari a due milioni e mezzo di euro, ma sopattutto al fatto che potrebe costituire una sorta di “doppione“ rispetto al reparto di Cardiochirugia di Terni, il cui potenziale è in realtà calibrato per far fronte alle esigenze di 900 mila persone e non solo delle 200mila della provincia. A Orvieto si fa legittimamente valere il principio della distanza da Terni per la gestine delle emergenze cardiache, ma fino a oggi da parte della Regione c’è stata una chiusura totale. Il centrodestra orvietano ha votato a favore della proposta per non dire di no a priori ed evitare polemiche.

Cla.Lat.