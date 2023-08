Emodinamica, politica in tilt La richiesta del servizio fa litigare il centrodestra

La difficile battaglia per ottenere l’attivazione del servizio di Emodinamica nel reparto di Cardiologia dell’ospedale manda in tilt la politica orvietana. Il Consiglio comunale ha appena approvato la mozione presentata dalle opposizioni con la quale si invita la Regione a realizzare questo investimento da due milioni e mezzo di euro, ma ora cominciano i distinguo e le contrapposizioni. Soprattutto nel centrodestra in cui Fratelli d’Italia batte un colpo, in linea con quella autonomia politica che ha sempre mantenuto all’interno della coalizione. Ad innescare la questione è il consiglere di maggioranza Stefano Olimpieri che solleva una questione fondamentale quale quella legata al bacino di utenza necessario per poter sostenere un servizio importante come quello della emodinamica.

"Dobbiamo rilevare – dice Olimpieri – che la Regione ha affermato in maniera ufficiale che l’Emodinamica si può attivare quando la sua funzione può servire un bacino di almeno 300 mila abitanti mentre il nostro ospedale ha un bacino di 60-70 mila abitanti. Segnalo l’ipocrisia del Pd che quando governava la Regione nel 2019 aveva appunto proposto un piano sanitario con una struttura di emodinamica ogni 300 mila abitanti".

Contro di lui prende posizione il presidente del Consiglio comunale, il meloniano Umberto Garbini: "Se il consigliere Olimpieri, insieme ad altri, è contrario al progetto di Emodinamica lo dica senza artifici. La città ci chiede un lavoro corale per il nostro territorio e per chiedere con forza quello che le giunte targate centrosinistra non sono riuscite ad ottenere in tanti anni.

Cla.Lat.