Emodinamica a Orvieto: Ancescao la chiede

Anche l’Ancescao, l’associazione nazionale dei centri sociali, esprime il proprio appoggio alla richiesta di istituire il servizio di emodinamica nel reparto di cardiologia dell’ospedale, recentemente votata all’unanimità dal Consiglio comunale. Enrico Patrizi, a nome dei duemila iscritti all’Ancescao territoriale, si dice favorevole all’iniziativa "considerato il bacino di utenza esteso ad una vasta area con distanze dai centri di riferimento tali da non garantire una tempestiva cura delle sindromi coronariche acute-dice Patrizi-da non tralasciare, per una valutazione generale della necessità di avere un servizio di Emodinamica, il fatto che l’età media degli abitanti del comprensorio orvietano sia la più elevata di tutta l’Umbria. Considerando che il Consiglio Comunale si è espresso alla unanimità su questo tema, riteniamo che sia questo il momento giusto per tutto l’associazionismo per sostenere questa battaglia di civiltà per il territorio".