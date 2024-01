Emma Dante porta “Misericordia“ sul palco del Secci

Secondo appuntamento questa sera alle 20.45 al Teatro Secci con “Misericordia“ (nella foto), celebre e celebrato spettacolo della drammaturgia e regista Emma Dante, nell’ambito della stagione di prosa organizzata da Tsu e Comune . "È una favola contemporanea, racconta la fragilità delle donne, la loro disperata e sconfinata solitudine, dice Emma Dante, tra le più apprezzate e premiate registe d’Europa. Il testo porta così in scena la storia di tre donne che si prostituiscono e di un ragazzo menomato che vive con loro in un monovano lercio e miserevole. Nonostante l’inferno di un degrado terribile, Anna, Nuzza e Bettina lo crescono e lo amano come se fosse figlio loro. "Arturo, il pezzo di legno, accudito da tre madri, diventa bambino".

Lo spettacolo è scritto e diretto da Emma Dante e vede in scena Italia Carroccio, Manuela Lo Sicco, Leonarda Saffi e Simone Zambelli, protagonista, quest’ultimo, anche del bellissimo e recente film che la regista ha tratto da questo testo teatrale.