Emergenza sfratti 500 famiglie in bilico. Presidio in piazza Italia

Ci sono oltre 500 famiglie, solo a Perugia, che rischiano di perdere la casa nei prossimi mesi a causa delle morosità accumulate per oneri condominiali non sostenibili. Tra queste, le 44 famiglie residenti in via Missigliano a Castel del Piano, condominio Ater dove sono state già attivate le decadenze per morosità. Martedì gli inquilini, insieme al Sunia e alla Cgil, saranno in presidio davanti al consiglio regionale dell’Umbria, per chiedere un intervento della politica.