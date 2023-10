Emergenza-rifiuti in strada. Altra discarica abusiva

Ancora rifiuti abbandonati, compresa una vasca da bagno, con la gente che proprio non vuole capire come gestirli in maniera corretta e non da incivili. Stavolta sono stati abbandonati in una delle piazzole poste lungo la SR 444 che unisce Assisi a Gualdo Tadino. Per la precisione una vasca da bagno, dei sacchi scuri di materiali e altro ancora sono stati lasciati abbandonati nel tratto fra la città serafica e Ponte Grande, a due passi da un’edicola mariana assai conosciuta e venerata. Si tratta dell’ennesimo episodio in quest’area che anche in passato ha suscitato sdegno e proteste. In particolare la zona sottostante la piazzola, dove in altre occasioni sono stati gettati, senza alcun ritegno, rifiuti. Zona boschiva, di pregio ambientale, con il torrente Tescio che scorre in fondo alla vallata.

Eppure nel territorio è presente un’isola ecologica, quella di Ponte Rosso, dove è possibile conferire vari materiali. E senza dimenticare che è anche previsto un servizio di ritiro gratuito, a domicilio, di ingombranti, da parte dell’azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti nel territorio assisano.

E’di qualche giorno fa la segnalazione di una mini-discarica a Santa Maria degli angeli, nella zona adiacente l’ex Montedison-I Portali. In quel caso, in un angolo dell’ area verde, sono stati abbandonati scatoloni e bottiglie. Ad ‘arricchire’ lo squallido allestimento, è stato lasciato anche un tavolino con tanto di specchio e di applique. Anche in questo caso, oltre alla maleducazione, anche l’ignoranza: il non conoscere l’esistenza del servizio a costo zero per il ritiro degli ingombranti.