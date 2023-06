Emergenza pista ciclabile La Regione rassicura "Interventi in tempi brevi"

Si profila una svolta dopo la recente protesta promossa da un nutrito gruppo di ciclisti e cittadini appassionati della mobilità lenta, con il contributo dei vertici di Aci Perugia, mirata a sollecitare la Regione Umbria a programmare gli interventi necessari alla messa in sicurezza della pista Ciclabile Spoleto-Assisi. Almeno così sembra, in considerazione del fatto che la Regione, per migliorare la pista, avrebbe trovato circa 800mila euro, provenienti da economie di bilancio. "Stiamo affrontando la situazione in maniera seria", sono le assicurazioni fornite ieri dall’assessore regionale Enrico Melasecche, che ha risposto all’interrogazione presentata dalla consigliera del Pd Simona Meloni sulla stato di degrado dell’infrastruttura, una ’ciclabile’ premiata ‘come migliore via green, entrata a far parte della classifica delle prime cinque piste ciclabili più belle della penisola. Un tratto di circa 50 chilometri qualificante per l’offerta turistica dei territori attraversati.

Segno evidente che Melasecche non ignora lo stato di abbandono della ciclabile né la pericolosità creata dalla fitta vegetazione, che ha cancellato gran parte del tracciato. La situazione non era sfuggita all’assessore - viste anche le sollecitazioni - tanto che, di recente, ha incaricato un’azienda di provvedere alla sfalcio stagionale effettuato nel territorio di Spoleto e in parte in quello di Trevi. Interventi finalizzati al miglioramento dell’infrastruttura e alla messa in sicurezza della pista, il cui tracciato presenta evidenti spaccature di catrame che potrebbero essere causa di caduta per i ciclisti in transito. Melasecche nel ricordare in passato che la manutenzione della pista è stata assolta e poi sospesa da parte del Consorzio della Bonificazione Umbra e che in futuro sarà ultimato anche il tratto fino ad Assisi, ha assicurato interventi che saranno effettuati in tempi brevi sul tracciato della pista esistente.

Eccone alcuni: la passerella ciclabile Marroggia San Giacomo, l’abbattimento delle barriere architettoniche alla confluenza del torrente Attone con il fiume Topino a Cannara, il miglioramento della viabilità, la manutenzione straordinaria dei tratti danneggiati tra Trevi e Foligno il miglioramento della sicurezza delle intersezioni stradali, la realizzazione di una rete di collegamento con i centri urbani, con l’apposita segnaletica.

C.Lu.