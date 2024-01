Emergenza personale al carcere. Ancora una denuncia dei sindacati

La carenza di personale rimane uno dei principali problemi della casa di reclusione di Maiano di Spoleto e l’auspicio dei sindacati è che nel 2024 si possa trovare una soluzione per rendere meno difficoltosa la vita lavorativa degli agenti della polizia penitenziaria. A denunciare la situazione di assoluta emergenza sono stati sia il Sappe (Sindacato autonomo di polizia penitenziaria), sia Sinappe (Sindacato nazionale di polizia penitenziaria) che in più occasioni si sono rivolti alle istituzioni per denunciare un problema che va ormai avanti da anni. Poco più di un mese fa il segretario generale del Sinappe, Roberto Santini, aveva scritto direttamente al direttore generale del personale dell’amministrazione penitenziaria, Massimo Parisi, chiedendo che venissero assegnati al carcere di Spoleto immediatamente 25 nuovi agenti. I numeri parlano chiaro: si è passati da una previsione di 311 unità (D.M. 2001) per il personale appartenente al ruolo agentiaAssistenti, all’attuale 187 (D.M. 2017), con un decremento di oltre 120 unità a fronte di oltre 400 detenuti. A causa di diversi fattori, quali la partecipazione ai corsi di avanzamento piuttosto che i distacchi in entrata e in uscita, l’organico è ulteriormente ridotto a circa 150 unità. La preoccupazione maggiore però riguarda i pensionamenti che interessano sia le posizione dirigenziale sia il ruolo di agenti. A breve infatti, a quanto pare, dovrebbe andare in pensione il comandante Piersigilli e rimarrebbero pochi mesi di lavoro anche per il vicecomandante Speranza.

I numeri sono preoccupanti: coloro che entro i prossimi due anni matureranno il diritto alla collocazione in quiescenza sono 47, di cui oltre 30 appartenenti al ruolo in questione. Solo per il 2024 si parla del pensionamento di circa 20 persone. L’immediato incremento di 25 unità, individuate tramite un interpello straordinario richiesto dal sindacato, sarebbe appena sufficiente per coprire i pensionamenti. Questa situazione di carenza di personale abbassa anche il livello di sicurezza degli stessi agenti, costretti anche di recente a far fronte ad un’escalation di episodi di violenza da parte dei detenuti. L’ultimo episodio denunciato dal sindacato è avvenuto circa due mesi fa quando un recluso ha rotto la finestra per aggredire un agente e ad avere la peggio è stato ancora una volta il personale. In quell’occasione infatti il vicecomandante del reparto ha riportato un profondo taglio al dito di una mano.