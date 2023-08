Emergenza occupazione Il distretto ternano tra i peggiori del post-Covid

Il ’distretto ternano’ è tra i peggiori ad aver reagito alla pandemia sul versante occupazionale. E’ quanto emerge da uno studio Istat, datato aprile scorso, che prende a riferimento, a livello nazionale, i "sistemi locali del lavoro", definiti come "aggregazioni di comuni, definite non sulla base dei i confini amministrativi bensì tenendo conto dei flussi di pendolarismo al loro interno". Un dato decisamente poco confortante.

L’analisi valuta l’andamento di disoccupazione e occupazione nei diversi "sll" tra il 2020, l’anno più segnato dalla pandemia, quello del lockdown totale per intenderci, e il 2021, che a livello nazionale fa registrare una ripresa complessiva dell’occupazione.

Non a Terni però. "A livello regionale la situazione è diversificata: i ‘sll’ a bassissima performance sono concentrati in Sicilia e in Calabria (75% e 84% rispettivamente), rappresentano oltre un terzo in Puglia (34%) e in Campania (39%), sono appena il 5% in Sardegna (2 su 39) mentre sono assenti in Basilicata, Abruzzo e Molise – spiega l’Istat –. Nel Centro Italia i ‘sll’ a più bassa performance sono ventisei, tra i quali si segnalano, anche considerando il grado di urbanizzazione, Massa in Toscana, Terni in Umbria, Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto nelle Marche e alcuni importanti centri del Lazio come Viterbo, Latina, Civitavecchia e Frosinone".

"I sistemi locali caratterizzati da un’alta performance (elevato tasso di occupazione e basso tasso di disoccupazione) – continua l’Istat – rappresentano il 30% di quelli nel Nord-ovest e il 66% di quelli nel Nord-est; tra quelli del Centro si ritrovano solo i sistemi locali a vocazione turistica di Manciano in Toscana e Visso nelle Marche". Nel Ternano, dai dati dell’Osservatorio istituito in Prefettura, sono seimila le persone in cerca di un lavoro.

