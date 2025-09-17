Emergenza-gpl nel lago. Segnalata fuoriuscita di gas dalla tubatura subacquea

Una perdita di gas gpl dalla condotta subacquea che collega Tuoro sul Trasimeno all’Isola Maggiore ha messo in allarme ieri le autorità locali, costringendo a interdire temporaneamente la navigazione nell’area interessata dall’incidente. L’emergenza è scattata intorno alle ore 11.30, quando è stata segnalata l’improvvisa fuoriuscita di gas dalla tubazione che garantisce l’approvvigionamento energetico dell’isola. Il sindaco di Tuoro, Maria Elena Minciaroni, ha immediatamente comunicato alla cittadinanza l’interruzione della navigazione locale pubblica e privata da e per l’Isola Maggiore, attivando tutti i protocolli di emergenza previsti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Perugia, i carabinieri, la polizia locale e i tecnici della ditta responsabile della condotta. La falla, secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco, è stata circoscritta in un unico punto della tubazione, facilmente identificabile dal ribollìo dell’acqua in superficie e dal caratteristico odore di gas. La condotta parte da Tuoro, dove si trovano tre serbatoi di stoccaggio, e raggiunge l’Isola Maggiore attraversando il fondale lacustre. Per affrontare l’emergenza sono stati mobilitati i sommozzatori specializzati del Comando dei vigili del fuoco di Firenze, per localizzare e recuperare il tratto di tubazione danneggiato. Una volta liberata dai pesi di zavorra che la ancorano al fondo del lago, la condotta potrà essere riparata dai tecnici della società Olivi Gas, proprietaria dell’infrastruttura. Al termine degli interventi, la tubazione sarà sottoposta a rigorosi test di tenuta per verificarne la completa sicurezza. L’amministrazione comunale ha mantenuto costanti contatti con la comunità isolana, mentre la Protezione Civile è rimasta in allerta per eventuali necessità. Nel pomeriggio di ieri, il sindaco ha emesso l’ordinanza che ha parzialmente modificato le restrizioni iniziali. È stata interdetta la navigazione pubblica e da diporto in un raggio di 500 metri dal punto della perdita, mentre è stato ripristinato il trasporto pubblico locale e quello da diporto per l’Isola Maggiore dalle rotte alternative di Passignano e Castiglione del Lago. Rimasta invece sospesa la tratta diretta Tuoro-Isola Maggiore fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza. Non sono state necessarie evacuazioni sull’isola, che continua a essere raggiungibile attraversi i collegamenti alternativi. Le autorità hanno garantito che le operazioni proseguiranno fino alla completa risoluzione del problema, con la massima attenzione alla sicurezza di residenti e turisti.

Sa.Mi.