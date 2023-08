Emergenza Calore a Terni: Riavviate Sette Fontanelle Pubbliche

Riavviate sette fontanelle pubbliche per constratare l’emergenza-calore. L’iniziativa è stata promossa dall’amministrazione comunale con Asm e Servizio idrico integrato. "Il punto d’acqua, nelle ondate di caldo eccezionale, costituisce un sostegno ai cittadini e ai turisti – dichiara l’assessora al welfare Viviana Altamura –. Agli impianti riattivati si aggiunge non ultimo la Casa dell’Acqua di largo Atleti Azzurri di Italia, recentemente entrata in funzione, a disposizione di tutti i frequentatori della Passeggiata e del campo scuola Casagrande". Al momento le fontanelle pubbliche riattivate sono a parco Collerolletta, area cani via del Raggio Vecchio, parco via Campriani, area verde Bezzecca, giardini via Brenta, via del Tavernolo, parco della Legalità. A breve verrà riattivata anche quella di via Campofregoso, annuncia il Comune.