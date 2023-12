Emergenza "Ascoltiamo il grido dei poveri. Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti"

"Per la prima volta Caritas sceglie una campagna di ritratti e di volti reali. I volti dei poveri che sono accompagnati dalla nostra Chiesa diocesana attraverso la sua Caritas. Sono volti che potrete rincontrare nella nostra città, volti che incarnano gli stessi volti che erano presenti alla notte di Betlemme, alla Nascita nella Grotta. È il volto di un povero, di un escluso, di chi ha bisogno che una comunità intera e unita si lasci coinvolgere in un cammino di restituzione di dignità. Ogni famiglia che torna ad essere libera è un bene comune, una uscita dalla catena della povertà". Così il direttore della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve, don Marco Briziarelli, nell’annunciare la campagna del Natale, che partirà oggi. Una campagna di sensibilizzazione e di raccolta fondi dal messaggio molto diretto "Si tratta – commenta il direttore Caritas – di una vera emergenza sociale, perché, come è stampato a caratteri cubitali sopra ciascuno dei cinque volti (due uomini e tre donne) scelti per questa campagna, riprodotti nei manifesti e nei volantini, “Non è umana l’indifferenza di chi potrebbe aiutarla” e “Non è umano ignorare la sua richiesta di aiuto”". Manifesti e volantini che verranno affissi e distribuiti dalla prossima settimana nelle parrocchie e nei principali luoghi di aggregazione e frequentazione nel periodo natalizio. "Oggi, come non mai, abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti – ribadisce don Marco –, del tuo “Sì”, affinché anche tu possa aiutarci ad accompagnare e a sostenere le oltre 3.000 famiglie che in questo momento bussano alle nostre porte per chiedere aiuti per le bollette, per gli affitti, per la spesa, per la scuola, per le cure mediche, per le visite specialistiche e per accedere ai presidi sanitari".