Emergenza abitativa Il 20% delle case popolari riservato alle famiglie in crisi

La direzione Welfare del Comune "rende noto che è stato pubblicato l’avviso per emergenza abitativa per l’assegnazione provvisoria di alloggi di edilizia residenziale sociale, riservati nella misura del 20% della disponibilità alloggiativa annuale". "Le richieste dovranno essere redatte secondo il modello predisposto – continua Palazzo Spada (nella foto)_ , corredate da un documento di riconoscimento in corso di validità e presentate in carta semplice dal 21 agosto al 9 settembre 2023 attraverso una delle seguenti modalità: consegna a mano al Protocollo generale dell’Ente; invio all’indirizzo di posta certificata del Comune: [email protected] ;invio con raccomandata R.R. al seguente indirizzo: Comune di Terni, P. Ridolfi, 1 – 05100 Terni. Alla scadenza del termine di presentazione delle domande verrà stilata la graduatoria degli aventi diritto agli alloggi".

La pubblicazione dell’avviso segue la delibera di Giunta comunale sull’emergenza abitativa, dello scorso 16 agosto, in cui appunto è stato riservato all’ers (edilizia residenzia sociale) il 20% della disponibilità degli alloggi popolari. "In conseguenza della crisi economico-sociale attuale aggravatasi a causa della pandemia da Covid _ si legge nel provvedimento della Giunta_ , molti nuclei familiari si trovano in una condizione di emergenza abitativa in quanto non sono nelle condizioni di procurarsi un alloggio adeguato al proprio nucleo familiare mediante il ricorso al libero mercato".

L’avviso è rivolto a chi si trova nelle condizioni individuate dalla legge regionale di riferimento: sfratti esecutivi non prorogabili e non intimati per inadempienza contrattuale, inseriti negli appositi elenchi per l’esecuzione con la forza pubblica; ordinanze di sgombero, emesse in data non anteriore a tre mesi; sistemazione di profughi o di emigrati che intendono rientrare nel comune trasferendovi la residenza; trasferimento per motivi di ordine pubblico di appartenenti a forze dell’ordine, forze armate, vigili del fuoco; sistemazione di soggetti destinatari di intervento socio - terapeutico gestito dai servizi sociali del Comune o dell’ Asl; sistemazione di locatari o proprietari di alloggi ricompresi in programmi urbani complessi che beneficiano di contributo pubblico e che richiedono il rilascio dell’abitazione per interventi di recupero o demolizione.

Ste.Cin.