"Ellera in campo, un calcio alla disabilità"

di Nicola Agostini

Un seme che ha già iniziato a dare i suoi frutti. Un calcio ad un pallone per dare un calcio alla disabilità. E dire che, un anno fa, sembrava qualcosa di impossibile. Servivano dei ragazzi speciali e dei dirigenti che si mettessero all’opera per allestire una squadra che andasse a giocare fuori regione perché, ancora, pensare ad un campionato per ragazzi diversamente abili, in Umbria, era un’utopia. Gran parte del merito, anche se lui non lo ammetterà mai, va ad Armando Marcucci, dirigente dell’Ellera che ha convinto l’intero consiglio biancazzurro ad affrontare una nuova sfida: creare una squadra che partecipasse al campionato nazionale Figc di quarta categoria Divisione Paralimpica, riservato a ragazzi con deficit cognitivi e mentali. E così ecco che i ragazzi speciali dell’Ellera si ritrovano, puntuali, tutti i sabato mattina per allenarsi perché, alla fine, vincere piace a tutti. Ditelo ad esempio a Francesco Patiti, bomber balzato alle cronache nazionali dopo le quattro reti segnate alla Fiorentina nella vittoria per 5-4 contro i viola di due mesi e mezzo fa. Ed ecco che il puntero biancazzurro già scalda i motori, in vista della sfida del 4 marzo quando l’Ellera, sempre a Pontedera, sfiderà di nuovo la Fiorentina. "La soddisfazione più grande – sottolinea Armando Marcucci – è vedere il seguito che sta avendo in Umbria la nostra iniziativa. La Figc, attraverso Giovanni Sacripante, ci ha dato mandato di organizzare anche nella nostra regione un campionato di quarta Divisione ed è quello che stiamo facendo. Partiremo a settembre. Noi, come Ellera, allestiremo anche un’altra squadra e avremo la partecipazione di Bastia, Superga 48, Terni e Pontevecchio, con le quali abbiamo già organizzato un torneo, diciamo così, di prova. E non è escluso, anzi mi auguro che potremo avere altre adesioni". I campi federali designati saranno Ellera, Solomeo e Prepo. Niente male, considerando che, adesso, l’Ellera è "costretta" a trasferte a Pontedera, unico centro federale riconosciuto a livello nazionale per il campionato di quarta Divisione. Uno sforzo importante per la società anche sul piano organizzativo. "E per questo – continua Marcucci – voglio ringraziare la Comunità di Capodarco, nelle persone di Irene Boila e Giacomo Salimberti e l’Associazione Fuorigioco, nelle persone di Francesco Boriosi, Daniele Marcantonini e Saverio Trinari. Così come ci tengo a ringraziare le istituzioni che ci hanno sostenuto fin dall’inizio. A partire dalla Regione, attraverso l’assessore Luca Coletto, il Comune e l’assessore Edi Cicchi e il Comune di Corciano, con l’assessore Andrea Braconi e il vicesindaco Lorenzo Pierotti sempre in prima linea". Il 4 marzo quando si tornerà a fare sul serio contro Fiorentina e Siena e il coro è pronto: "Siam venuti fin qua, per vedere l’Ellera segnar...".