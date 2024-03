’Elisoccorso? Qui nessun vantaggio’. I dubbi dell’ex assessore regionale

Il servizio di elisoccorso avviato a Foligno riuscirà davvero a risolvere le criticità dell’emergenza sanitaria nell’orvietano? Una questione non secondaria nel contesto delle difficoltà con le quali deve ancora fare i conti la sanità locale e che assume un rilievo specifico nel campo dell’emergenza cardiaca, considerando la distanza dal reparto di cardiochirurgia dell’ospedale di Terni. L’elicottero che ha base a Foligno e che ha reso l’Umbria autosufficiente rispetto al servizio di elisoccorso finora in tandem con le Marche, riuscirà a raggiungere ogni località della regione in un tempo massimo di 20 minuti, grazie alla posizione baricentrica di Foligno. Secondo l’ex assessore regionale alla sanità Stefano Moretti, non si tratta però di una soluzione in grado di rivelarsi veramente efficace. "Questo servizio è stato accolto con toni trionfalistici – dice Moretti –, ci saremmo aspettati almeno una nota del sindaco di Orvieto, comune che non avrebbe alcun vantaggio in termini di tempo con l’elisoccorso rispetto alla gomma se non a fronte di un dipartimento di emergenza di secondo livello e eliosuperficie a Castelgiorgio, contro una rilevante spesa pubblica, così altre realta’ quali Citta’ di Castello o Gubbio. Ovviamente, Terni e Perugia così come Foligno o Todi dell’elisoccorso non hanno alcun bisogno. Questo a dimostrazione di come le comunità locali “bevano“ le notizie senza capirne l’utilità e la complessità e la Regione si muova sul terreno della propaganda elettorale piu’ che su quello del miglioramento del servizio sanitario". Secondo l’ex assessore Moretti "il cambiamento di quadro solo possibile è un riequilibrio razionale e funzionale tra le due aziende ospedaliere, Terni e Perugia, con l’individuazione di un dipartimento di emergenza di secondo livello ubicato a Orvieto per evidenza logistica indiscussa ed asservita all’Italia mediana, non solo quindi all’Umbria, ovvero tra Roma e Firenze con base logistica eliportuale di medio raggio posizionabile a Castel Giorgio". "L’elitrasporto sanitario costruito invece sopra uno schema superato - continua - non risulta di alcuna utilità essendo evidente che i residenti di Perugia e Terni non avrebbero alcun motivo di utilizzarlo, così come stante la brevità di tratta quelli di Foligno o Todi od altre località dove i dipartimenti di emergenza siano raggiungibili per gomma in mezz’ora o poco più".

Cla.Lat.