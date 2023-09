Elezioni, verso le comunali “Progetto Perugia“ va in piazza "Nomi e coalizione? Vedremo... "

Un meeting di tre giorni per raccontare quello che è stato fatto in questi cinque anni, ma soprattutto per capire cosa ci sarà da fare nei prossimi cinque. E soprattutto con chi. Progetto Perugia, la lista più votata con la Lega alle amministrative del 2019 (15%) si prepara alle elezioni del giugno 2024. La lista romiziana (il nome del sindaco è ancora ben evidente nel simbolo) si tuffa in campagna elettorale con tre assessori (Leonardo Varasano, Edi Cicchi e Otello Numerini) e 4 consiglieri (Cristiana Casaioli, Gino Puletti, Camilla Rampichini e Francesco Vignaroli). Ma a quanto pare altre facce note si uniranno: ieri alla conferenza stampa di presentazione del meeting (che si svolgerà da domani a domenica in piazza della Repubblica a Perugia) c’era prima di tutto Massimo Pici (consigliere di Perugia Civica) che sarà tra i relatori. Ma in sala non è sfuggita la presenza del vicesindaco Gianluca Tuteri di Luca Panichi e Franco Parlavecchio: saranno della partita anche loro? Si vedrà. Intanto assessori e consiglieri restano abbottonati sulle future alleanze e sui nomi. Cicchi e Varasano la prendono larga, non dicono esplicitamente che la lista civica farà parte della coalizione di centrodestra, ma la base di partenza dovrebbe essere quella con FdI, Fi e Lega. Intanto però c’è il meeting con "restituzione, dialogo, costruzione" che sono i tre elementi-base che caratterizzeranno la quattro giorni di confronto con cittadini ed esperti. L’iniziativa è stata organizzata proprio per "dare conto di ciò che abbiamo fatto in questi 5 anni, di farlo in piazza con massima apertura al confronto con i cittadini e affrontando quello che sarà Perugia nel futuro".

Il programma prevede la presenza di assessori e consiglieri della lista e anche di molti esperti. Si inizia domani alle 18 si parlerà di "Sicurezza e legalità urbana: un futuro condiviso per Perugia". Alle 21 si parlerà di "Mobilità, sostenibilità e qualità della vita. Il futuro di Perugia". Il giorno dopo, venerdì 8, alle 18 incontro su "Le sfide del welfare oggi per la comunità di domani" e alle 21 "Innovazione e visione per il progresso dell’economia regionale: Perugia al centro dell’Umbria". Sabato alle 18 si parlerà di "Cultura fuori dagli schemi” e alle 21 di "Sostenibilità e bellezza nell’urbanistica di Perugia: progettiamo la città del futuro". Domenica 10, infine, alle 10:30 ultima iniziativa".

M.N.