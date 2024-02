Elezioni, primi “scontri“. Sfida sulla sicurezza. Ma intanto i reati crescono

E’ una battaglia a suon di comunicati quella che stanno intavolando al momento i candidati sindaci di Perugia. E il tema odierno è quello della sicurezza. Massimo Monni muove alcune critiche all’amministrazione comunale e Margherita Scoccia replica a stretto giro.

L’ex pidiellino afferma che "servirebbero meno firme e più fatti" in merito alla firma della settimana scorsa del “Patto per Perugia sicura”. "Il Patto esiste da anni – dice Monni – che poi attacca il Comune sul possibile abbandono dell’Inos della sede di via Canali – . C’è la reale possibilità che mentreFontivegge avrebbe bisogno di un imponente e serio progetto integrato di riqualificazione urbana, rischia di perdere un presidio essenziale per le aziende, per un’utenza composta da tante persone anziane. L’amministrazione quindi dovrebbe intervenire concretamente per evitare che Fontivegge perda un altro pezzo importante del suo quartiere".

Un tema molto sentito quella della sicurezza ma come evidenziato nell’ultima relazione in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, secondo cui il quadro in Umbria non è affatto confortante. A cominciare dai reati contro il patrimoni (tra cui i furti in abitazioni) che sono aumentati in tutta la regione e anche nel capoluogo (+89%): trenta al giorno e di questi uno su cinque avviene all’interno delle mura di casa. Ma Scoccia resta ottimista: "A Perugia abbiamo installato circa quattrocento telecamere di videosorveglianza che contribuiscono ad aumentare il grado di sicurezza – spiega la candidata del centrodestra –. L’illuminazione di alcune aree che ritenevamo critiche innalzano il livello della sicurezza reale e di quella percepita, obiettivo reso possibile soprattutto grazie allo straordinario lavoro della polizia di stato, dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia locale. Questo non vuol dire che non ci siano problemi – precisa – ma, certamente, la situazione è migliore rispetto a qualche anno fa". "Se gli edifici pubblici e privati non sono più dismessi e abbandonati ma tornano a vivere con nuove attività – conclude – , gli spazi non vengono più occupati in maniera impropria dalla microcriminalità. Rispetto a quanto avviene in altri capoluoghi, dove il fenomeno è in crescita, a Perugia non dobbiamo fronteggiare invece casi significativi di occupazione abusiva".

M.N.