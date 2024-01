Elezioni, le grane del centrosinistra. Cristofani ci ripensa: non si dimette. Monni dice no al Campo Largo

Il segretario comunale del Partito democratico, Sauro Cristofani, non si è dimesso. Al termine della riunione andata in scena l’altra sera nella sede dei Dem di Madonna Alta, il numero uno del Pd cittadino ha ribadito le proprie idee in merito a quella che a suo avviso dovrebbe essere la coalizione di centrosinistra, lasciando intendere che la sua scelta sulle dimissioni resta comunque in sospeso.

La voce di un suo possibile abbandono era rimbalzata martedì pomeriggio, mentre a Palazzo Cesaroni il centrosinistra era in riunione per discutere di programmi e candidati perugini. E’ stato proprio Cristofani a convocare la segreteria in modo urgente per la sera stessa, per dire che non gli piaceva affatto la piega che aveva preso la questione. Non è un segreto che Cristofani, ex Margherita, in queste settimane abbia a lungo corteggiato Progetto Perugia. "Ma non si può continuare a fare incontri bilaterali" gli è stato detto. "C’è una sedia vuota nella nostra coalizione e siamo aperti a qualsiasi confronto" la sintesi di quanto emerso nella riunione. Detto in soldoni, il Campo Largo è disponibile a incontrare tutte le forze di centro, da Pp, passando per Azione e Italia Viva, ma in un tavolo di coalizione. "Chi vuole si faccia avanti, siamo disponibili ad aprire il confronto".

Impossibile però ormai che Progetto Perugia accolga la proposta (in settimana l’annuncio ufficiale dell’appoggio a Margherita Scoccia) per una serie di motivi, non ultimo anche quello del veto che hanno posto ‘i 150 ribelli’ (che volevano le primarie) all’ingresso "di una forza che ha governato per dieci anni con il centrodestra".

Poi c’è Azione di Giacomo Leonelli che non sembra intenzionata ad entrare nel Campo Largo e anzi proprio ieri ha chiesto ufficialmente un incontro a Progetto Perugia "per verificare la possibilità di un percorso condiviso in vista delle prossime amministrative. Ritengo – scrive Leonelli – che ci possano essere molti elementi in comune tra la nostra visione di città e quella di Progetto Perugia, soprattutto in relazione ad un approccio più pragmatico che aprioristico alle questioni più importanti da affrontare". Massimo Monni – altro possibile interlocutore – ieri ha detto chiaro e tondo in un talk di Umbria 24 che lui proseguirà per la sua strada: niente Campo Largo.

Alla fine più d’uno ha letto la scelta di Cristofani di usare la minaccia di dimissioni come strumento di pressione sulla segreteria per imprimere una linea centrista al partito, ma a quanto pare la strategia non ha prodotto risultati dato che si rafforzano di ora in ora le conferme che la coalizione a traino Pd-Cinquestelle sia ben disposta a una eventuale candidatura di Vittoria Ferdinandi.

Michele Nucci