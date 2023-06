Elezioni, la nuova geografia ’Impegno Civile’ in campo In cordata con ’Civici X’

Un patto federativo con "Civici X" e un "contratto con i folignati", improntato sulla chiarezza programmatica (lavoro per i giovani, ambiente, mobilità, servizi) e su alcuni paletti che saranno il faro per le trattative che, inevitabilmente, si apriranno nei prossimi mesi. La lista civica "Impegno civile", rappresentata da Stefania Filipponi e Stefano Stefanucci, scende in campo ufficialmente per le prossime elezioni amministrative 2024, in vista delle quali si moltiplica il fermento in tutti gli schieramenti. Così, per la mossa che formalizza una collocazione che già era nelle cose, si sono ritrovati a Foligno (foto) i rappresentanti della rete di liste civiche che si sono coagulate intorno a Civici X. Presenze territoriali, scelte – come è stato sottolineato – per simboleggiare la rete intorno alla città di Foligno. Ci sono così i rappresentanti di Spoleto (su tutti l’assessore Giovanni Angelini Paroli), Bevagna (Umberto Bonetti), ma anche Orvieto (Franco Barbabella). Manca Terni, assente giustificato. A coordinare il tutto Andrea Fora, pronto a raccogliere il testimone di questo civismo in Regione. "Il civismo punta alla soluzione dei problemi andando a risolverne la causa – ha detto Filipponi – ma bisogna stare attenti a fare la giusta distinzione e a riconoscere il civismo dell’opportunismo, fatto di quei personaggi che vogliono riciclarsi. Noi saremo sempre contro una politica che crea posti per sodali, amici o conviventi o posti con incompatibilità palesi. Siamo abituati a chiedere risposte in sede politica e a cercare altrove, qualora non arrivino. Lo abbiamo fatto con la Fils e lo rifaremo perché la trasparenza non è uno slogan elettorale". Paletti chiari dunque: "Se si vuole costruire un nuovo futuro, ci vuole una squadra nuova. Siamo pronti a collaborare con tutti ma pretendiamo innovazione vera". Il nucleo fondante sarà quella ’’Foligno 24’’ già annunciata da Italia Viva e Azione. Ferma volontà di protagonismo, dunque, ribadita dal consigliere regionale Andrea Fora, che ha evidenziato come nelle ultime tornate il centrosinistra abbia vinto dove presente insieme ai Civici. "Stop – ha scandito Fora – a chiunque voglia rieditare vecchie logiche di potere".

Alessandro Orfei